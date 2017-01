Portal da queixa recebe 120 reclamações por dia

A fatura do serviço de TV e Internet que aumentou sem dar conta. A box de televisão que funciona mal. A pizza encomendada que demora uma hora a chegar e vem fria. A análise ao pedido de abono de família “pendente” há mais de três meses. O motorista de autocarro mal-encarado e que resmungou a viagem toda. A encomenda que nunca chegou ao destino.

Quem passe em revista a lista das muitas reclamações publicadas online no Portal da Queixa – no ano passado foram em média 120 por dia – de certeza que em algum momento vai ter uma sensação de familiaridade com as situações descritas. E talvez por isso são cada vez mais os consumidores a recorrer a esta plataforma, criada em 2009, mas que teve em 2016 o ano de maior crescimento.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)