Morte de juiz vai prejudicar o maior caso de corrupção do Brasil

Com a morte do ministro Teori Zavascki num acidente de avião esta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal terá de definir o futuro da Operação Lava Jato, a maior investigação contra a corrupção da história brasileira. Como relator da Lava Jato, Zavascki autorizava e fiscalizava o andamento do processo contra autoridades com foro privilegiado (chamado de julgamento em instância especial), como o Presidente da República, ministros e parlamentares.

O acidente mortal aconteceu quando Zavascki estava em vésperas de homologar e tornar pública a maior delação premiada do processo, na qual 77 funcionários da construtora Odebrecht detalham a corrupção a duas centenas de políticos brasileiros.

O ritmo da investigação vai reduzir-se pelo menos nas próximas duas semanas, atrasando a validação e a divulgação integral do conteúdo das delações dos executivos da Odebrecht.

