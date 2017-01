Consulado de Londres recebeu 1350 pedidos de esclarecimento de portugueses

Um mês depois do referendo à saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu em junho de 2016, o Governo português criou uma linha de atendimento para responder às dúvidas que os portugueses a viver no país tivessem em relação às consequências do Brexit. Desde então, e até este mês de janeiro, o consulado geral de Londres atendeu 150 portugueses e deu resposta a 1200 emails só com dúvidas sobre o significado do Brexit e o que vai realmente mudar nas suas vidas, de acordo com os dados avançados pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

As consequências do Brexit e o apoio dado pelas autoridades portuguesas à comunidade emigrante foram dois dos temas das perguntas feitas pelos deputados, esta sexta-feira, durante a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, em comissão parlamentar na Assembleia da República, na qual também esteve presente o secretário de Estado das Comunidades.

