Antigo edifício do “DN” teve obras ilegais e “sem nenhuma qualidade arquitetónica”

O antigo edifício sede do “Diário de Notícias”, na Avenida da Liberdade, foi, ao longo do tempo, alvo de “inúmeras alterações ao projeto original” — desenhado pelo arquiteto Pardal Monteiro e inaugurado em 1940 —, tendo parte dessas alterações decorrido “de forma aleatória e sem nenhuma qualidade arquitetónica”. A constatação é feita pelo gabinete do Ministério da Cultura, numa resposta a questões do deputado do Bloco de Esquerda Jorge Campos, sobre o processo de venda do edifício do “DN”.

Nessa mesma resposta — enviada esta semana para o Parlamento — o Ministério da Cultura esclarece que face ao atual estado do edifício, e tendo em conta que o mesmo tem o estatuto de Imóvel de Interesse Público, o promotor e o gabinete projetista que estão a trabalhar a reconversão da antiga sede do “DN” para um prédio destinado à habitação e serviços se comprometeram a “demolir e legalizar” algumas dessas áreas. O objetivo é que a futura intervenção contribua para “a reposição da conceção original do projeto”.

