Ministério Público considera que gémeos iraquianos “agiram com intenção de tirar a vida a Rúben Cavaco”

As duas dúvidas jurídicas levantadas pela diplomacia iraquiana no caso das agressões ao jovem Rúben Cavaco em Ponte de Sor não parecem ter atrapalhado a investigação do Ministério Público. Dez dias depois do envio da carta de Nazar Al-Khirullah, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, ao gabinete de Augusto Santos Silva, em que pedia esclarecimentos sobre o caso, a procuradora Aurora Rodrigues elaborou a conclusão dos autos.

Na carta, a que o Expresso teve acesso, os iraquianos levantaram duas questões: “Ausência de interrogatório aos seis arguidos que iniciaram a agressão aos filhos do embaixador” e a queixa ter sido feita “com base em informações que não tinham sido comprovadas que, ao chegar ao conhecimento do senhor procurador geral português, fez com que a queixa avançasse sem a existência de qualquer base jurídica”.

