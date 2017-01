Brrr! (ou como o frio afeta o corpo humano)

Lá fora está tudo branco, chegar ao pé da janela é suficiente para tolher os movimentos, encolher os ombros num calafrio e afundar as mãos nos bolsos. O manto de neve que arredonda todos os sinais do homem e da Natureza estende-se até ao arrefecer do horizonte. Tudo parou.A nossa relação com o frio é fisiológica, universal e intensa.

Todas as línguas associam o calor à vida e à humanidade e guardam o frio para adjetivar a morte e a desumanidade. É um apto sinal da nossa mal disfarçada indexação à biologia, da qual não poderemos nunca escapar, como o mostram bem expressões como “o sangue quente que ferve nas veias” ou “um olhar frio, distante, letal”. Não há paisagem mais desoladora do que a descrita numa frase como “uma planície vasta, gélida, que tolhe até a imaginação”. Ou haverá?

