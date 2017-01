Saudações nazis, não, obrigado

Ao longo da Avenida Pensilvânia, em Washington, ultimam-se os palcos e adornam-se locais históricos como a Freedom Plaza e o Peace Monument. E nem a previsão de chuva intensa retira entusiasmo às equipas do protocolo.

Muito menos aos manifestantes, que tentarão perturbar, na sexta-feira, a tomada de posse do 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Eu vejo as coisas assim: O Donald Trump organizou uma festa e eu quero estragá-la”, diz, ao Expresso, Eugene Puryer, elemento do A.N.S.W.E.R, um dos vários grupos com autorização para marchar paralelamente à parada presidencial, que começará às 15h locais (20h em Lisboa).

