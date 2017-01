Antonio Tajani: “Acredito na Europa, mas temos de mudar”

Foram precisas mais de doze horas para que Antonio Tajani fosse eleito presidente do Parlamento Europeu na terça-feira. Mas pouco tempo foi preciso para que o italiano do PPE ocupasse o seu lugar no plenário em Estrasburgo onde, na tarde desta quarta-feira, esteve já a gerir debates e votações.

Aos 63 anos, Antonio Tajani foi o candidato escolhido pelo PPE (Partido Popular Europeu), grupo de centro-direita, com o maior número de deputados na instituição e que se aliou aos liberais para conseguir eleger o seu candidato. Essa aliança veio de certa forma substituir o acordo prévio existente há anos com os socialistas (grupo S&D) que desta vez foi quebrado, alterando o rumo da eleição e estendendo a votação a quatro rondas – o que só aconteceu uma vez na história do Parlamento, em 1982.

