Não há cisão no PSD. Defensores da baixa da TSU obedecem a Passos Coelho

Apesar das divergências sobre a TSU, não haverá cisão no PSD. Os deputados que são a favor da baixa da TSU negociada em concertação social como compensação para o aumento do salário mínimo cumprirão a disciplina de voto quando esta questão for debatida no Parlamento, ou seja, votarão como manda Passos Coelho.

O líder do PSD entende que o seu partido não deve ser uma ajuda para a "geringonça" e que deve ser o PS e os seus parceiros, PCP e BE, a garantirem as condições para se efetivar o acordo conseguido em concertação social.

