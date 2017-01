Marcelo quer plano B de Costa para chumbo da TSU

Marcelo Rebelo de Sousa vai promulgar o decreto da baixa da TSU e está alinhado com o Governo na defesa do cumprimento do acordo de concertação social. Nesta fase, e até que se queimem todas as etapas que estavam previstas, o Governo diz que não tem plano B. Mas, num segundo momento, a confirmar-se o chumbo do decreto por uma invulgar maioria de votos do PSD, BE e PCP, o Presidente da República conta com António Costa para arranjar uma alternativa que permita salvar a concertação social.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)