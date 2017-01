Autárquicas em Lisboa: Cristas pediu explicações a Passos

Na direção do CDS não se esconde a surpresa com a notícia, tornada oficial este fim de semana, de que o PSD não vai apoiar a candidatura de Assunção Cristas à Câmara de Lisboa. Ao que o Expresso apurou, a própria candidata só soube pela comunicação social da decisão final de Pedro Passos Coelho, a quem telefonou lamentando que não tenha sido avisada antes.

Nas últimas semanas intensificaram-se as conversas entre os dois partidos, a nível distrital e concelhio, e tudo parecia bem encaminhado no sentido de o PSD vir, afinal, a aliar-se ao CDS nas autárquicas na capital. Mas, no sábado, à margem de um jantar partidário na Covilhã, Passos Coelho pôs um ponto final no assunto: “Em muitos municípios concorremos coligados [com o CDS], há outros em que não houve coligação. É o caso de Lisboa - é um município onde não há coligação e o PSD não deixará de apresentar a sua candidatura à capital de distrito”.

