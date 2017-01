Saiba como mexeram no seu IRS de 2017

Sem surpresas, as novas tabelas de retenção na fonte de IRS de 2017 foram atualizadas em 0,8%. Já a taxa utilizada para as tabelas das retenções da sobretaxa é muito superior, cifrando-se nos 1,305%. Explicamos mais à frente a razão desta diferença.

Os despachos e as tabelas novas foram aprovadas ontem, quinta-feira, pelo Governo e ainda aguardam a publicação em Diário da República.

Para já detemo-nos na atualização de 0,8% dos escalões da retenção na fonte. Esta é a mesma taxa de inflação que o Executivo usou para definir os novos intervalos da tabela principal do IRS, no Orçamento do Estado para 2017. Este valor fica, porém, abaixo da previsão da inflação para este ano (1,5%).

