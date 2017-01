O pior está para vir?

Não é caso para alarmes, dizem analistas e gestores de ativos. Mas que Portugal enfrenta hoje nos mercados uma situação muito diferente da que existia há um ano, não há dúvidas. Como esperado por especialistas, Portugal pagou mais, bem mais, para conseguir colocar obrigações a 10 anos junto de investidores.

O contexto vivido no mercado de dívida no espaço europeu não é o único motivo que explica este aumento no custo de financiamento para a República Portuguesa. Riscos elevados na banca, com a venda do Novo Banco na corda bamba e o adiamento da mega recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, estão entre os fatores que afastam investidores e encarece as obrigações lusas.

