Espanha garante que aterro nuclear em Almaraz não é assunto encerrado

Depois de uma semana de suspense, o ministro português do Ambiente vai mesmo a Madrid falar com a sua homóloga espanhola sobre o armazém temporário de resíduos radioativos aprovado para os terrenos da central nuclear de Almaraz, junto ao Tejo. O encontro entre João Matos Fernandes e Isabel Garcia Tejerina está marcado para as 10h30 (hora de Portugal Continental) desta quinta-feira. A eles juntar-se-á o ministro espanhol da Energia, Alvaro Nadal.

Matos Fernandes confirma que irá a Madrid porque Portugal recebeu “garantias por parte de Espanha de que o processo do armazém temporário individualizado de resíduos nucleares de Almaraz não está encerrado”. A reunião tem como objetivo “encontrar uma solução de consenso entre os dois países” para a questão.

