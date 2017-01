A era da pós-verdade em todo o seu sombrio esplendor

O pilar mais forte da proclamada era da pós-verdade é a força da crença que se impõe ao conhecimento científico, ao racionalismo e aos outros valores que a humanidade colheu no Iluminismo. Donald Trump, o homem que está prestes a tomar posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, ‘acredita’ que as alterações climáticas, por exemplo, são um “embuste” criado pela e/ou para a China roubar postos de trabalho aos norte-americanos.

Não lhe interessa que os factos e a ciência e décadas e décadas de investigação tenham já apurado, sem margem para dúvidas, que somos nós os responsáveis pela subida gradual da temperatura do planeta, encaminhados em passo acelerado para a nossa própria extinção.

Trump ‘acredita’ que as alterações climáticas não são reais e com ele milhões de americanos, incluindo grandes figuras do Partido Republicano. Trump também ‘acredita’ que as vacinas podem trazer mais mal do que bem, quando é um facto científico que esse avanço médico erradicou do planeta doenças fatais que antigamente matavam centenas de milhares de pessoas. Por não ‘acreditar’, decidiu atribuir terça-feira a um anti-vaxxer (como os céticos das vacinas são conhecidos) a tarefa de investigar a segurança desse tipo de medicação preventiva (chama-se Robert F. Kennedy Jr. e é sobrinho de JFK). Horas depois, os media eram inundados por novas e explosivas alegações sobre a relação de Trump com o governo russo, que quase roubaram protagonismo ao homem da noite: Barack Obama.

