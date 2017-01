O que Obama vai dizer esta noite no seu último discurso

Quando faltam dez dias para Barack Obama terminar o seu segundo mandato, a Casa Branca partilhou um vídeo de 2:50' em que uma série de celebridades - ou jovens que foram celebrizados em encontros com ele - revelam qual foi o ponto alto da sua prestação como 44º Presidente dos Estados Unidos.

Do acordo saído da Cimeira do Clima de Paris em 2015 (Leonardo DiCaprio) à descoberta da verdadeira pertença ao “Nós” citados nas três primeiras palavras da Constituição dos Estados Unidos, “Nós o Povo”, (Kerry Washington), até ao elogio da conclusão pela qual Obama mudou o jogo de Washington com Cuba porque “O que temos vindo a fazer não funcionou” (Tom Hanks), vários são os testemunhos que sublinham as mudanças que a administração Obama imprimiu no país.

