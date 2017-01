A lenta marcha da despedida

As imagens vão passando como num filme. Vê-se os filhos de Mário Soares a chegar, João e Isabel, vê-se o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa a chegar e a cumprimentá-los. Estão mesmo ali, na grande tela afixada no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém. Cá fora, centenas de pessoas estão de olhos fixos no ecrã – e vão chegando mais e mais. Lá dentro a família, os amigos, os políticos e outras personalidades da sociedade portuguesa, a comunicação social.

A urna onde se encontra o corpo de Mário Soares é transportada para o centro do claustro. Porque ele é o centro neste dia.

De repente vem o som. As pessoas que se amontoam cá fora, junto às grades de segurança, ficam assim mais próximas do que se vive dentro das paredes do mosteiro. Ouve-se “A Portuguesa”. A multidão acompanha, a cantar em voz baixa ou de mão no peito. Olhos fixos no ecrã. Alguns filmam com os telemóveis, outros tiram fotografias.

