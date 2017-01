Regulador tem solução para baixar preço dos combustíveis: facilitar acesso aos oleodutos

Os combustíveis voltam a ser o pomo da discórdia. Mudou o Governo, mas mantêm-se suspeitas de falhas de mercado nas margens de venda da gasolina e do gasóleo. Quem o diz é o próprio Governo, que volta a bater o pé em relação às margens que as petrolíferas ganham a vender combustíveis. As petrolíferas remetem as respostas para a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), mas os seus responsáveis, António Comprido e João Reis, não explicaram ao Expresso se houve algum crescimento excessivo das margens brutas na venda de gasolina e gasóleo.

No anterior Governo, de Passos Coelho, dúvidas semelhantes foram colocadas pelo ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, e pelo secretário de Estado da Energia, Artur Trindade. Agora, no Governo de António Costa, o funcionamento do mercado dos combustíveis é questionado pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Para esclarecer esta questão, volta a ser pedido um novo estudo à Autoridade da Concorrência (AdC).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)