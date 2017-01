Daniel Serrão 1928-2017. O cientista militante da fé

Era um militante da fé cristã. Professor catedrático e investigador, Daniel Serrão morreu na madrugada de domingo, com 88 anos, vítima de problemas respiratórios associados a um atropelamento sofrido há mais de dois anos.

Vivia com paixão os temas relacionados com os ensinamentos da Igreja, ao ponto de se deixar, por vezes, tomar por uma ortodoxia por ele interpretada tão só como firmeza na defesa de princípios sagrados. Como a defesa do embrião, contra a interrupção voluntária da gravidez. Quando foi preciso, fez campanha. Empenhou-se a fundo. Colocou todo o seu saber ao serviço de uma causa na qual acreditava sem hesitações. Escreveu artigos para jornais. De forma sintética procurava demonstrar o que lhe parecia uma evidência: “destruir um feto em desenvolvimento não é um ato médico, porque a gravidez não é uma doença. Nenhum médico o pode praticar em circunstância nenhuma.”

