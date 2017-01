Crónica de uma revolta anunciada. E imprevisível

Sexta-feira antes do natal, 2016. Um grupo de habitantes de Maungdaw, uma pequena aldeia no estado de Rakhine, avista um corpo a boiar nas águas do Naf, o rio que separa a Birmânia do Bangladesh. Em poucos minutos percebem que não tem cabeça. Em poucas horas o chefe da polícia local, Thet Naing, confirma que a vítima era um muçulmano de etnia Rohingya que tinha falado com jornalistas poucos dias antes.

“Na quinta-feira, a família disse que ele tinha desaparecido depois de dar entrevistas a jornalistas. Esta tarde recebi a notícia de que o seu corpo foi encontrado sem cabeça”, disse o coronel à AFP a 23 de dezembro. “Confirmámos com habitantes locais que se trata da mesma pessoa.”

