“Oferta especial” da Vodafone sobe mensalidade e só pode ser travada com telefonema pago

Se receber uma carta da sua operadora de telefone oferecendo alegados “benefícios”, alterando as regras do contrato e, claro, aumentando o valor da fatura, desconfie. Um grupo de clientes empresariais da Vodafone recebeu neste Natal uma “oferta especial”. A carta dirigida o clientes “fidelizados” chegou em dezembro e nela se dizia que o serviço de voz fixa passaria a incluir “+200 minutos para as redes móveis”, além dos 4000 minutos já disponíveis para as redes fixas nacionais e internacionais, mas que tal implicaria ter de pagar mais €2.50 (+IVA) por mês a partir de janeiro.

O valor seria duplicado após o período de fidelização. A operadora assumia que a “oferta” entraria em vigor de forma automática um mês depois e que o cliente só a poderia recusar expressando-se para um número de atendimento telefónico com um custo aplicável.

