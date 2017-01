Mau ambiente na escola

Dentro de portas há muitos poluentes nocivos para a saúde e dentro das quatro paredes de uma sala de aulas — onde se concentram diariamente mais de vinte crianças — o ar nem sempre é o mais saudável. Não só porque nesses espaços podem proliferar vírus e bactérias, mas também porque muitas vezes o ar interior é mais poluído que o que se respira no exterior.

Esta é a principal conclusão do estudo desenvolvido por Ana Ferreira, no âmbito da tese de doutoramento em Ciências da Saúde, apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra em 2015. Na tese (agora editada em livro - “Qualidade do ar interior em escolas e saúde das crianças”) a professora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra conclui que na maioria das 51 escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Coimbra “o ar interior que se respira é de má qualidade”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)