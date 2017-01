As seis dúvidas que ficaram depois das explicações de Domingues

António Domingues, presidente da Caixa entre agosto e dezembro deste ano, começou a ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa às 10h15 desta quarta-feira. Esteve cerca de quatro horas a ser questionado pelos deputados sobre as razões da sua demissão e o processo de recapitalização do banco público. António Domingues teve uma passagem pela Caixa envolta em polémica, e saiu a 31 de dezembro, depois de ter sido convidado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, apenas a 29 de dezembro, para se manter na liderança do banco público até que Paulo Macedo, e a sua equipa, tivessem luz verde do Banco Central Europeu (BCE) para tomar posse.

Embora não fosse o que mais desejava aceitou ficar, mas acabou por não o fazer alegando questões jurídicas, que Centeno devia ter resolvido e não resolveu. António Domingues mostrou-se espantado com a forma como o processo nos últimos dias do seu mandato foi gerido pelas Finanças, que fez um comunicado à imprensa a dizer que este ficava, sem antes lhe ter dito se estavam satisfeitas as condições jurídicas. Não estavam.

