475 anos de geringonça

Em letra de forma e impressa, a palavra geringonça surgiu na “Comédia Eufrosina” (Coimbra 1542?), um vasto diálogo de Jorge Ferreira de Vasconcellos cuja versão impressa original, dedicada ao príncipe de Portugal (provavelmente D. João, filho de D. João III e pai de D. Sebastião), está na Biblioteca Nacional. Por mim, tomei contacto com a peça através da edição novamente impressa e emendada por Francisco Roiz Lobo, terceira edição fielmente copiada por Bento José de Sousa Farinha, professor régio de Filosofia e sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa. Academia onde esta edição (cujo original está na Biblioteca Nacional Austríaca, em Viena) foi impressa no ano de 1786 com a licença da Real Mesa Censória.

Esta introdução, que pode parecer demasiado extensa, transporta uma boa notícia: a Censura, há 462 anos, tal como há 230 anos, não viu problema na utilização da palavra (ao contrário do que por aí fazem alguns). Isto não a impediu de estar no Index de livros proibidos entre 1581 e 1666, quando sai a edição revista por Roiz Lobo.

