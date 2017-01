Tribunal de Contas deteta €100 milhões de contratos não declarados nos hospitais

O Tribunal de Contas auditou sete hospitais públicos e nessa monitorização verificou que entre 2013 e 2014 houve 85 contratos que deviam ter sido submetidos ao tribunal para obtenção de visto prévio mas não foram. Em causa estão procedimentos que implicaram uma despesa em torno dos 100 milhões de euros.

O relatório da auditoria focada nos procedimentos de contratação pública das unidades de saúde do sector empresarial do Estado foi publicado esta terça-feira pelo Tribunal de Contas, que nota que “a execução financeira dos contratos que não foram submetidos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas quando a isso estavam obrigados é suscetível de gerar responsabilidade financeira sancionatória para os presidentes dos conselhos de administração”.

