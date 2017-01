Luísa Schmidt: “Vamos pagar caro por tudo o que se construiu no litoral à revelia dos planos e das leis”

Das nove áreas do ambiente abordadas no livro — águas, resíduos, ar, alterações climáticas, energia, território, conservação da Natureza, mar e cidadania — qual está melhor?

O que está melhor são as águas, onde efetivamente se avançou bastante, sobretudo a partir de meados dos anos de 1990, com a criação das Águas de Portugal, que vieram trazer “know-how técnico” e fazer com que deixássemos de comprar tecnologia obsoleta para as estações de tratamento de águas residuais. Hoje conseguimos todos beber água da torneira com segurança, embora tenhamos ainda muitas estações de tratamento de águas residuais sem estarem em boas condições. Também se avançou bastante nos resíduos urbanos e industriais e na educação ambiental, que contou com o apoio das autarquias, ONG e empresas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)