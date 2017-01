Sabe mesmo quanto ganha? Sabe mesmo, mesmo? Olhe que talvez não

Normalmente, sabemos que ganhamos mais ou menos “x”, que é o valor que guardamos de memória do tempo em que negociámos o ordenado ou de algum momento marcante mais recente em que fixámos um valor.

Se não acredita, faça o teste: tente dizer de cabeça o valor do seu ordenado com o valor exato das dezenas de euros. E a seguir compare com o valor real que recebeu no mês passado. Talvez tenha uma surpresa (agradável ou desagradável). O mesmo em relação a um casal. É muito comum o outro “achar” que sabe quanto dinheiro entra em casa todos os meses e por vezes tomam decisões de compra pensando que dá e afinal não é bem assim. Ambos sabem qual é o orçamento exato dos rendimentos mensais do agregado?

