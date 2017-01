Garantia do Estado exigida pela Lone Star é obstáculo à venda de Novo Banco

Tic-Tac. A venda do Novo Banco está em contagem decrescente. Estão na corrida a China Minsheng Group e os fundos norte-americanos Lone Star e a Appolo/Centerbridge, embora na fase final da corrida a disputa se tenha feita sobretudo entre os dois primeiros. Dia 4 de janeiro, quarta-feira, termina o prazo para a proposta da Lone Star de compra do Novo Banco e até lá o Banco de Portugal terá de dizer se a aceita ou não. Por isso, tem-se admitido que o processo de venda estará encerrado ainda esta semana. Não é certo que assim seja, e o Governo, sabe o Expresso, está inclusive a estudar um plano de não venda.

Não têm sido fáceis, nas últimas semanas, os dias de Sérgio Monteiro e da equipa do Banco de Portugal que está a estudar a venda do Novo Banco. É que as propostas que estão em cima da mesa têm tido alguns nós para desatar e nem sempre foi possível dar a volta.

