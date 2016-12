Viagem Porto-Lisboa de carro vai pagar mais 35 cêntimos

Nas portagens, a tradição ainda é o que era. Muda o ano, os preços sobem. Mas, em 2017 a maioria dos troços escapam, sobretudo para os condutores de ligeiros, que beneficiam dos favores dos arredondamentos nos cálculos dos preços - 90% do tráfego nas autoestradas é de carros ligeiros.



Em média, só uma em cada cinco das tarifas cobradas será agravada. O mercado nacional de portagens conta com 1160 tarifas distintas, que resultam de 290 troços portajados, por onde circulam quatro tipos de veículos (a Brisa lida com um quinto preço para motos com via verde).

