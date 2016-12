Nove das 10 câmaras com obras comparticipadas pelo Estado em 2016 são geridas pelo PS

Torres Vedras, presidida até novembro de 2015 por Carlos Miguel, hoje secretário de Estado das Autarquias Locais, foi uma das candidatas que recebeu dinheiro. Ao todo, dez câmaras foram apoiadas com 2,5 milhões de euros

DR

Os dez municípios apoiados este ano pelo Governo através da celebração de contratos programa, no âmbito da cooperação técnica e financeira, receberam um total superior a 2,5 milhões de euros e nove são presididos pelo PS.

O número total de câmaras apoiadas foi revelado pelo gabinete do ministro-adjunto do primeiro-ministro, esclarecendo que “os contratos-programa são celebrados com base em candidaturas apresentadas pelos municipios às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para apoio a intervenções urgentes que não tenham outra forma de apoio, nomeadamente através de fundos comunitários”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)