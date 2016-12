Governo adianta comparticipações de obras em câmaras PS

Os secretários de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais autorizaram, em despacho publicado terça-feira em “Diário da República”, o pagamento antecipado de 574 mil euros para comparticipação de obras em quatro autarquias, todas presididas pelo PS: Proença-a-Nova, Arruda dos Vinhos, São Pedro do Sul e Penamacor.

“Considerando a proximidade do final do ano, tendo em vista assegurar a atempada tramitação processual inerente aos pagamentos e atendendo que existe disponibilidade orçamental, assim como importando evitar que transitem compromissos para 2017, determina-se que o pagamento das comparticipações seja feito, na totalidade, a título de adiantamento, no ano em curso”, lê-se no despacho 15591-A/2016, assinado no dia 10 de novembro por Carlos Miguel e João Leão e publicado terça-feira. A verba foi atribuída ao âmbito da Cooperação Técnica e Financeira da administração central com as autarquias.

