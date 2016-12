Vieira da Silva: descida da TSU não viola acordo com Os Verdes porque é “temporária e excecional”

O Ministério da Segurança Social e do Trabalho garante que a descida da TSU paga pela entidade empregadora para contratos com salário mínimo “não viola o acordo com Os Verdes” porque se trata de “uma descida temporária e excecional”.

A descida da TSU paga pelos patrões (que havia sido cortada excecionalmente em 0,75 pontos em 2016 e será reduzida em 1,25 pontos no próximo ano, passando a ser de 22,5%), como contrapartida do aumento do salário mínimo para €557, gerou críticas de PCP, BE e Verdes (PEV), com este partido a acusar mesmo o Governo de estar a violar o acordo assinado em 2015.

