Gastos com o Natal voltam aos valores pré-troika

Os números da SIBS, a gestora da rede de multibancos, só confirmam o que já se admitia: os portugueses estão mais confiantes e gastaram mais este Natal do que no ano anterior. Entre levantamentos e pagamentos através da rede multibanco feitos no mês que antecede o dia 25 de dezembro, os portugueses movimentaram €5,674 mil milhões, um crescimento de 7,3% face a período idêntico de 2015, revelam dados da SIBS, divulgados esta terça-feira.



O facto de ter sido reposta uma parte dos cortes feitos nos salários da Administração Pública na sequência da entrada da troika em Portugal, em 2011, contribuiu para um crescimento dos gastos. Mas o aumento do valor das compras também denota um maior otimismo dos portugueses, que se traduziu em mais cerca de 380 milhões de euros em levantamentos e compras através da rede de multibanco (caixas e terminais de pagamento automático) este ano na quadra natalícia.

