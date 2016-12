As 8 soluções para o problema da falta de água no curso dos Comandos

O racionamento de água parece ter os dias contados nos próximos cursos de Comandos. Pelo menos é o que aconselha a equipa “inspetiva multidisciplinar” que durante dois meses realizou a Inspeção Técnica Extraordinária ao Curso de Comandos, a pedido do Exército. Estes especialistas deram como exemplo alguns grupos de militares norte-americanos que chegaram a beber 15 litros de água por dia “para repor as suas necessidades hídricas”, algo diferente do “mínimo diário obrigatório de 5 litros de água” para cada um dos 67 instruendos do curso 127 durante o primeiro dia da Prova Zero, realizada no início de setembro.



A inspeção — que durou dois meses e decorreu paralelamente à outra investigação interna do Exército e à do Ministério Público/PJ Militar — defende que “a hidratação é um ponto vital” neste tipo de cursos, uma vez que em condições extremas e em esforço máximo, um instruendo pode perder até três litros por hora. “Estas perdas hídricas têm necessariamente de ser repostas, sob o risco de provocar um quadro de desidratação, com todas as consequências orgânicas, nomeadamente de lesão renal, que poderão evoluir até uma falência multiorgânica e à morte”, ressalva o relatório a que o Expresso teve acesso. Em Alcochete, numa tarde com temperaturas a ultrapassaram os 40 graus Celsius, os jovens militares Hugo Abreu e Dylan Silva desmaiaram e morreram, vítimas de um golpe de calor.

