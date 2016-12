Sete casos de Justiça que marcaram 2016

1. Os novos contornos da Operação Marquês

Num ano em que muito se falou sobre o desfecho da investigação a José Sócrates por suspeitas de corrupção, esse momento acabou por não acontecer. A Operação Marquês continua em aberto, três anos e meio depois de ter formalmente começado, em julho de 2013. Mas se é verdade que ainda não há despacho de acusação contra o ex-primeiro-ministro, o ano trouxe desenvolvimentos importantes no enredo que tem vindo a ser trabalhado pelo DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal). A equipa coordenada pelo procurador Jorge Rosário Teixeira reuniu indícios de que a maior parte do dinheiro que Sócrates alegadamente recebeu através do seu suposto testa de ferro, o empresário Carlos Santos Silva, teve origem no saco azul do Grupo Espírito Santo (GES). E que em troca desse dinheiro terá bloqueado a tentativa de compra da Portugal Telecom (PT) pelo grupo Sonae em 2007, impondo mais tarde, em 2010, a compra da empresa de telecomunicações brasileira Oi.

Na tese do Ministério Público, a trama abrange não só os interesses do grupo liderado pelo banqueiro Ricardo Salgado mas também, no outro lado do Atlântico, uma teia que tem no centro o seu amigo Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Já este mês, foi constituído um novo arguido no caso, que demonstra como a investigação está a ir nessa direção. João Abrantes Serra, advogado que trabalhou como consultor jurídico no negócio de saída da PT da operadora brasileira Vivo e da sua entrada no capital social da concorrente Oi, está indiciado de fraude fiscal e tráfico de influência. Ao todo, o rol de arguidos já soma 19 nomes.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)