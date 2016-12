“Risco diminuto” para os contribuintes. Onde é que já ouvimos isto?

A expressão usada esta quinta-feira por António Costa surgiu na sequência de uma interpelação do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, sobre a probabilidade de, se o dinheiro do fundo criado para ressarcir os lesados “não chegar” ou “se o tribunal não reconhecer os créditos ao fundo”, os custos da solução não podem recair sobre os contribuintes e o Estado.

Na resposta, Costa assegurou que o Estado só irá intervir na solução para os lesados do GES "como garante" dos fundos necessários para ressarcir os cidadãos prejudicados pela venda de papel comercial e que existe “um risco diminuto” de que essa garantia "alguma vez venha a ser suportada pelos cofres públicos".

