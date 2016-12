Prendas que nunca falham (neste Natal ou noutra altura qualquer...)

A “Bíblia – Volume 1”. Eis a verdadeira prenda para toda a família. Frederico Lourenço, o tradutor de Homero, ensaísta emérito, recente vencedor da edição de 2016 do Prémio Pessoa, iniciou este ano o projeto de verter para português a “Bíblia”, a partir da versão grega, a mais completa de todas. O primeiro volume junta os quatro Evangelhos canónicos (Mateus, Marcos, Lucas e João), com o foco na dimensão literária dos textos, que nunca surgiram tão belos na nossa língua.

Um extenso aparato de notas, elucidativo e de espantosa clareza, explica o contexto histórico e linguístico destes livros fundadores, que testemunham a vida, as ações e as palavras de Jesus Cristo. Precisamente a figura que celebramos no dia de Natal.

