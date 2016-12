Médicos do SNS vão ganhar mais nas Urgências. E os ‘tarefeiros’ são para acabar

Utilizar sempre primeiro os recursos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem sido a palavra de ordem do atual Governo e há mais uma medida em preparação para levar à prática a teoria governativa. Os médicos dos hospitais públicos vão ser mais bem remunerados pelo trabalho na Urgência.

O ministro da Saúde revelou ao Expresso que o incentivo deverá passar pela “revalorização das horas extraordinárias”, alvo de um corte de 50% durante o programa de assistência financeira. “O que estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças é um modelo que seja neutro do ponto de vista orçamental mas que permita aos hospitais pagarem diferentemente aos médicos do quadro”, adiantou. O montante está a ser estudado e “poderá ser um valor durante o primeiro semestre e outro nos seguintes, por exemplo”.

