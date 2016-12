À mesa com a família Pantagruel

A experiência da boa mesa começa no prazer de bem receber, de estar junto. E não há forma mais generosa de partilhar do que a da cozinheira que se dá por inteiro na receita do petisco desejado e não guarda segredos. Foi com base nesta forma de estar que a família Limpo Caetano se tornou parte de muitas casas portuguesas.

Pelo apelido, poucos os conhecem,mas se falamos de “O Livro de Pantagruel”, com 75 edições, os olhos brilham e todos percebem do que se fala. E para preparar a Consoada será naquela obra que muitos portugueses vão, mais uma vez, buscar orientações para uma ceia mais saborosa.

