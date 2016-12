“Em 2016 fizemos uma média de duas doações por semana. Esta foi a maior”

Esta iniciativa, apesar da época em que tem lugar, não tem a ver com a quadra natalícia?

Coincide, não deixa de ser uma coincidência feliz, um reforço na época, mas foi porque calhou ser a maior apreensão do ano. Havia chegado ao fim um processo e o nosso objetivo é dar baixa com a maior rapidez quando os processos ficam concluídos.

Foram doados 4400 artigos. De que tipo de artigos se trata?

Desde calças de ganga até polos, t-shirts, sapatos... Isto insere-se na política de doações que temos levado a cabo ao longo do ano.

