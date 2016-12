“Um clima de pânico, tão favorável a soluções antidemocráticas”

As barraquinhas de madeira estavam ali erguidas, como seria costume nesta quadra, para o mercado de Natal, onde se encontrava uma pequena multidão, a apenas quatro dias da Consoada. Ninguém esperava que de repente um camião avançasse sobre o mercado, abalroando as instalações fazendo 12 mortos e 48 feridos, 18 das quais com gravidade.

Na véspera, a milhares de quilómetros de distância, um jovem de fato e gravata tinha passado pela segurança de uma galeria de arte de Ancara e entrado tranquilamente na sala onde decorreria a inauguração da exposição, com a presença do embaixador russo na Turquia. Ninguém esperava que ele, aparentemente sereno e à primeira vista a exercer funções de segurança no evento, puxasse repentinamente da arma e do discurso sobre o sofrimento da Síria e de Alepo, alvejando o embaixador com nove tiros certeiros.

