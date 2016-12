A freguesia mais multicultural de Portugal: o caldeirão de Arroios, onde cabem pessoas de 79 nacionalidades

“Bom dia, bom dia, bom dia a toda a gente, eu hoje venho à escola e por isso estou contente. Bom dia!

Good morning, good morning, good morning all the children, today I come to school and I feel very happy. Good morning!

Buenos días, buenos días, buenos días a todos, hoy vengo a la escuela y por eso estoy feliz. ¡Buenos días!”

No Jardim de Infância dos Anjos (JIFA) a canção de "Bom Dia" é cantada em cinco línguas: português, espanhol, francês, inglês e italiano. Basta subir os degraus que dão acesso à escola para perceber que este é um lugar diferente. Nas paredes, há meia dúzia de grandes bonecas em papel e cartão inspiradas em personagens de diferentes culturas: como Sadako, a menina japonesa vítima da chuva radioativa que caiu sobre Hiroshima; ou Frida Kahlo, a pintora mexicana conhecida pelos seus autorretratos. São o reflexo da diversidade que se encontra aqui: entre as quase 100 crianças, dos 18 meses aos 6 anos, há miúdos de 19 nacionalidades diferentes. Perto de metade são filhos de estrangeiros.

