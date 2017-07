“O nosso lindo menino morreu, estamos tão orgulhosos de ti”: morreu Charlie Gard

“O nosso lindo menino morreu, estamos tão orgulhosos de ti Charlie”. Foi assim que Chris Gard e Connie Yates anunciaram a morte do filho de 11 meses que sofria de uma doença rara. A história de Charlie Gard ganhou dimensão pública quando os pais iniciaram uma batalha judicial com o hospital onde o menino estava a ser acompanhado, para que o pudesse levar até aos EUA, onde iria ser submetido a um tratamento experimental.

Charlie Gard tinha 11 meses e sofria de um problema de escassez de ADN mitocondrial, uma doença rara que retira ao corpo a capacidade de dar energia aos músculos, já que afeta as células responsáveis pela produção de energia e respiração.

No início desta semana, após cinco meses nos tribunais, os pais do bebé anunciaram o fim da luta judicial. “Decidimos deixar partir o nosso filho”, disseram na segunda-feira.

“É a coisa mais difícil que alguma vez tivemos de fazer. Os últimos onze meses foram os melhores e os piores das nossas vidas. Só queríamos dar-lhe uma oportunidade de viver”, referiu Connie Yate aos jornalistas.

A luta judicial começou em abril, quando o hospital londrino de Great Ormond Street tomou a decisão de desligar a ventilação artificial do bebé. Os pais travaram a medida recorrendo à justiça, mas o Tribunal Superior de Londres deu razão aos médicos, uma decisão confirmada pelo tribunal de recurso, o Supremo britânico e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a 27 de junho.

No entanto, após a mobilização de organizações cristãs e a intervenção direta do Papa Francisco e do Presidente norte-americano, Donald Trump, em favor dos pais, o hospital pediu uma nova audiência no Tribunal Superior, para examinar novos elementos "para um tratamento experimental" em dois hospitais: um nos Estados Unidos e outro em Roma.

“Perdemos demasiado tempo. Ficou demasiado tempo à espera no hospital”, acrescentou o pai, Chris Gard, à saída do tribunal, na segunda-feira, acrescentando que se o seu filho tivesse feito o tratamento experimental nos EUA “poderia sobreviver”.

Após terem desistido da batalha judicial, os Gard iniciaram uma nova luta: queriam levar o filho para casa, para morrer junto da família. “É o nosso último desejo”, apelou a mãe. No entanto, não conseguiram encontrar quem prestasse cuidados ao menino 24 horas por dias, por isso foi transferido para uma unidade pediátrica.

Foi lá que Charlie morreu, esta sexta-feira.