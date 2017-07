Bloco de Esquerda reúne-se com tubarões do capital americano

Têm uma participação de 14% na EDP, avaliada a preços de mercado em mais de 1,5 mil milhões de euros. São também acionistas da REN. E estão entre os maiores investidores em dívida pública portuguesa. Os norte-americanos do Capital Group vieram a Portugal defender os seus interesses económicos e, apurou o Expresso, encontraram-se com alguns dos intervenientes políticos mais críticos do capitalismo: entre as reuniões realizadas esta terça-feira esteve uma com o Bloco de Esquerda (BE).

O BE confirma que se reuniu terça-feira “a pedido do Capital Group” e o encontro “serviu para apresentação dos pontos de vista de ambas as partes sobre o dossiê CMEC [Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual] / rendas excessivas”.

