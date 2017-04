Catherine Stewart: “Estranhamente o Brexit está a forçar as pessoas a verem o lado positivo da UE”

A sua vinda a Lisboa coincide com o 60.º aniversário da UE

E é bom aproveitá-lo para lembrar que o Tratado de Roma criou uma “união dos povos da Europa”, muita gente esquece-se disso, pensa que é uma união dos Estados. É por isso que os britânicos estão a sair, porque estão assustados com a possibilidade de um supra-Estado, mas não é assim. É uma união dos povos e delinear políticas é um dos instrumentos para criar a sociedade que desejamos. Vim falar de como a tomada de decisões políticas a nível europeu permite que as pessoas se envolvam.

Como?

Podem protestar ou então persuadir. Como a UE é uma estrutura recente, está moldada para permitir bastante colaboração. Em última instância não há um real centro de poder e na ecoesfera de players há os cidadãos, os políticos, os burocratas, os especialistas e há os que fazem lobby — federações nacionais, ONG, ambientalistas, consumidores, think tanks, académicos, que estão envolvidos nos debates.

