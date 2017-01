Todos de acordo. Portugal e Índia querem “sonhar em grande”

Jornalista, historiador, muçulmano e no cargo de secretário de Estado dos Assuntos Externos da Índia há apenas seis meses. Era este homem, Mobashar Jawed Akbar, a evocar Vasco da Gama com entusiasmo que António Costa ouvia deleitado. Responsável também pela área das novas tecnologias, explicava como era bom seguir o exemplo do navegador português.

“Quando sonharem, sonhem em grande”, pedia à assistência, quase todos jovens, uns estudantes, outros com startups e talvez todos com muitas ideias. “Vocês também sonharam em grande há 500 anos”, acrescentava, desta vez a olhar para Costa sentado perto dele no palco. “Vasco da Gama não sabia onde ia terminar mas sabia que era importante começar e nós estamos num momento de uma nova exploração.”

