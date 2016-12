Passos e Costa: descubra as diferenças dos discursos de Natal

No Natal, há sempre risco de excessos, gastronómicos, pelo menos, e por isso é bom dosear. Esta foi a regra também seguida na política, nas tradicionais mensagens de Natal. António Costa e Pedro Passos Coelho tentaram conter-se quer no discurso otimista quer no tremendista, embora tenha ficado clara a esperança na retoma da economia e a preocupação com a incerteza no futuro imediato. Quem disse o quê? E quais as diferenças substanciais?

