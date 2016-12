Dívidas à Segurança Social aumentaram €2,1 milhões por dia

Apesar do esforço de cobrança e recuperação de dívidas à Segurança Social feito pelos sucessivos governos, a realidade é que o stock da dívida continua a aumentar. A dívida acumulada acelerou em 2015 face aos anos anteriores, conclui o parecer o Tribunal de Contas (TC) sobre a Conta Geral do Estado de 2015, coordenado pelo juiz conselheiro José Luís Pinto Almeida e publicado neste mês de dezembro.



Assim, a dívida líquida acumulada à Segurança Social aumentou 760 milhões de euros entre 2014 para 2015 (cerca de 2,1 milhões de euros por dia), ascendendo a 7,105 mil milhões de euros. Já em termos brutos – isto é, considerando as provisões de cobrança duvidosa –, a dívida total no final de 2015 ascendeu a 12,405 mil milhões de euros, mais 830 milhões de euros que no final do ano anterior.

