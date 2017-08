DIREITO DE RESPOSTA: Paulo de Lalanda e Castro responde a artigo publicado no Expresso 'Lalanda a vida dele dá um filme'

1. No Expresso online de 9 de julho, foi publicada uma reportagem sobre a minha pessoa, que contém imprecisões, deturpações e falsidades, que atingem a minha dignidade, razão pela qual se impõe o exercicío do meu direito de resposta, embora limitado a alguns aspectos mais relevantes. Naturalmente não incluo nesta resposta matérias que estejam cobertas por segredo de justiça.

2. Em primeiro lugar, é deturpada a apresentação que é feita da firma Octapharma, designadamente das suas relações com o mercado português. Não é verdade que Portugal alguma vez tenha sido 'o primeiro mercado de exportação da Octapharma', como não é verdade que a sua forte presença em Portugal se deva a outra coisa que não seja excepcional qualidade dos seus produtos e a uma assistÊncia pós-venda que nunca algum outro concorrente logrou alcançar. A Octapharma é uma empresa com grande prestígio internacional, respeitada pelo mérito da sua acção.

3. Em segundo lugar, é absolutamente falso que alguma vez a Octapharma ou eu próprio nos tenhamos envolvido em qualquer actuação menos lícita nos concursos públicos objecto da reportagem, particularmente a lamentável história que alguém, sob a capa do anonimato, conta a propósito de um arrombamento de uma sala selada, onde estariam guardadas propostas sigilosas, o que é do domínio da fantasia.

4. Em terceiro lugar, é especialmente grave a insinuação de que a Octapharma ou eu próprio nos teríamos envolvido em processos de ameaça, represália ou retaliação sobre concorrentes ou outros adversários comerciais, o que, proferido mais uma vez sob a capa cobarde do anonimato, consubstancia uma pura calúnia. A referência a escutas entre seguranças da noite portuense, que se desconhecem, entra já no campo da ficção cientifica.

5. Em quarto lugar, é também deturpada a minha relação com o Engº José Sócrates, que foi efectivamente contratado na qualidade de consultor do grupo, para o desenvolvimento de programas de auto-suficiência, parcerias tecnológicas com Universidades e desenvolvimento de patentes, mas nunca esteve ligado a qualquer processo que tivesse por objectivo 'aumentar as vendas de plasma e hemodeivados'. No mais, a minha relação com o antigo primeiro-ministro está devidamente esclarecida no processo de investigação em curso que o envolve.

6. Sempre procurei ser um homem discreto e não deixa de me incomodar a exposição de que tenho sido vítima, imputando-me comportamentos ilícitos que nunca tive nem procurei ter, tendo sempre honrado as empresas para que trabalhei e que fundei, com a busca do mérito e da qualidade, no quadro da legalidade.

Paulo de Lalanda e Castro