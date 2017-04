Maternidade Alfredo da Costa responde a crónica publicada a 20 de abril

Ao abrigo do Direito de Resposta consagrado na Lei de Imprensa (artigos 24º a 26º), o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) solicita a publicação do seguinte esclarecimento relativo a uma crónica assinada pelo fotojornalista Tiago Miranda, publicada no site do Expresso, que V. Exa. dirige, no passado dia 20 de abril de 2017.

No Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC) foi lido com atenção o artigo de opinião que foi publicado no Expresso no passado dia 20 de abril. Agradecendo todas as críticas construtivas efetuadas, as quais serão naturalmente objeto de reflexão por parte dos profissionais, o CHLC esclarece o seguinte.

A Maternidade Dr. Alfredo da Costa está sediada num edifício que perfaz este ano 85 anos de atividade e, por isso, tem uma infraestrutura desadequada face às necessidades da medicina moderna. No entanto e com o objetivo de colmatar essa desvantagem, ao longo dos anos foram remodeladas algumas alas do edifício, de que são exemplo as salas do bloco de partos, que estão dotadas de todas as condições clínicas, técnicas e ambiências necessárias. Porém, outras zonas, como as enfermarias do Puerpério, necessitam efetivamente de melhorias e remodelação.

